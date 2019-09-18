Türkiye'nin en önemli teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ikinci kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yapılan TEKNOFEST, dün Atatürk Havalimanı'nda başladı. 7'den 77'ye binlerce vatandaş, festival alanına aktı. Etkinliğe 122 ülkeden ve 81 ilden 50 bin yarışmacı katıldı.
Açılış töreninde konuşan Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu festivalde, gökyüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki parıltı, en kıymetli umut ışığımızdır" ifadesini kullandı.
Açılış töreninin ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk, gösteri uçuşu yaptı. TEKNOFEST'te yerli ve milli araçlar da görücüye çıktı.
Milli uçan araba 'Cezeri', Türkiye'nin ilk hava füzesi Göktuğ, taarruz uçağı Hürjet, çok motorlu insansız hava aracı Serçe görenleri hayran bıraktı.
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve kızı Canan Aybike Bayraktar ile festivale katıldı. Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 'Solo Türk' ekibinin nefes kesen gösterisini izledi.
GÖKTUĞ
CEZERİ
CEVDET ÖZDEMİR
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