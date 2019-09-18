en önemli teknoloji etkinliğiikinci kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yapılan TEKNOFEST , dün Atatürk Havalimanı 'nda başladı. 7'den 77'ye binlerce vatandaş, festival alanına aktı. Etkinliğe 122 ülkeden ve 81 ilden 50 bin yarışmacı katıldı.Açılış töreninde konuşan Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar , "Bu festivalde, gökyüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki parıltı, en kıymetli umut ışığımızdır" ifadesini kullandı.



Açılış töreninin ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk, gösteri uçuşu yaptı. TEKNOFEST'te yerli ve milli araçlar da görücüye çıktı.