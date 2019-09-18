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'nda başladı! Cezeri ve Göktuğ göz kamaştırdı...

’nin en büyük teknoloji festivali , dün başladı. 7’den 77’ye yüzlerce vatandaş ’na aktı. Yerli ve milli araçlar görücüye çıktı. Milli Cezeri ve yerli ilk hava füzesi Göktuğ, göz kamaştırdı.

Türkiye'nin en önemli teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ikinci kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yapılan , dün 'nda başladı. 7'den 77'ye binlerce vatandaş, festival alanına aktı. Etkinliğe 122 ülkeden ve 81 ilden 50 bin yarışmacı katıldı.



Açılış töreninde konuşan Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı , "Bu festivalde, gökyüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki parıltı, en kıymetli umut ışığımızdır" ifadesini kullandı.


Açılış töreninin ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk, gösteri uçuşu yaptı. TEKNOFEST'te yerli ve milli araçlar da görücüye çıktı.




Milli 'Cezeri', Türkiye'nin ilk hava füzesi Göktuğ, taarruz uçağı Hürjet, çok motorlu insansız hava aracı Serçe görenleri hayran bıraktı.



T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Bayraktar ve kızı Canan Aybike Bayraktar ile festivale katıldı. Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, '' ekibinin nefes kesen gösterisini izledi.




GÖKTUĞ




CEZERİ



CEVDET ÖZDEMİR

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