Son dakika... 3T Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA'nın İlk uçuşunu ekim ayı içerisinde yapmayı hedeflediklerini duyurdu.
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Son dakika... 3T Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA'nın İlk uçuşunu ekim ayı içerisinde yapmayı hedeflediklerini duyurdu.
Detaylar geliyor...
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