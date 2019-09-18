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  • Son Güncelleme: 18.09.2019 14:04

'sının ilk uçuş tarihi belli oldu

Son dakika haberine göre Mütevelli Heyeti Başkanı ’nın İlk uçuşunu ekim ayı içerisinde yapmayı hedeflediklerini duyurdu.

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