Putin'in açıklamasının ardından duyuruldu! Tek seferde 40'la vuracak 25.02.2019 13:10

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, INF Anlaşması'ndan çekilme kararı alan ABD'ye rest çekti. Rusya devlet kanalı Russia-1, böyle bir durumda Rusya'nın 3M22 Zircon tipi füzelerle hedef alacağı beş merkezi açıkladı. İşte Putin'in açıklamanın ardından Rusya Devlet kanalından duyurulan haber...