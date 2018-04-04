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Putin: Erdoğan ile mutabık kaldık

03 Nisan 2018, Salı

Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin, temel atma töreninde konu��tu. Putin "2023 senesinde ilk enerji bloğunun devreye girmesini istiyoruz. Değerli dostum Recep Tayyip Erdoğan ile bunun gerçekleşmesi için bunu yapma konusunda mutabık kaldık" dedi

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