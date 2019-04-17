Polisi ısıran HDP'li yine başrolde

Daha önce polis memurunu ısıran ve kendisine laf anlatmaya çalışan polisle birlikte kayıp yere düşen Saliha Aydeniz, bugün de Diyarbakır'da yine polis saldırdı.
Polisi ısıran HDP'li yine başrolde17.04.2019 16:32
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