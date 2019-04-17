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Polisi ısıran HDP'li yine başrolde

17.04.2019 16:32

Daha önce polis memurunu ısıran ve kendisine laf anlatmaya çalışan polisle birlikte kayıp yere düşen Saliha Aydeniz, bugün de Diyarbakır'da yine polis saldırdı.


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