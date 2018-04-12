Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla yaraladı 11 Nisan 2018, Çarşamba

Polis memuru olduğu öne sürülen bir veli, tartıştığı okul müdüresi ve öğretmeni silahla yaraladı. Yaralı eğitmenler hastaneye kaldırıldı