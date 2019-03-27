PKK’nın tepe kadrosuna ağır darbe! İşte o anlar 27.03.2019 11:31

MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK elebaşı Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yapılan hava harekatıyla vuruldu. Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimler, Kandil'e yönelik hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi.