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Pizzaya tüküren kurye güvenlik kamerasında

27 Mart 2018, Salı

Eskişehir’de bir müşterisine götürdüğü pizzaya apartman içinde tüküren ve bunu telefonuna kaydeden kurye anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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serdar serdar

salakoğlu salak

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evet1
hayır0
cevapla 27.03.2018 16:59
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