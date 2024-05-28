Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısına liderlik edecek. Kritik toplantıda PKK'ya vurulacak ölümcül darve ve hazırlıkları süren askeri harekat masada olacak. PKK/YPG'nin Suriye’nin kuzeyindeki 'seçim' oyunlu 'teröristan' planına karşı atılacak adımlar da ele alınacak. TAKVİM, ABD'nin kurduğu Batı'nın desteklediği 'teröristan' odaklı seçim müsameresini gündeme getirmiş, süreci "Suriye'de YPG'yi oluşturmak için DEAŞ'ı kuran adam" olarak bilinen McGurk'un yönettiğine dikkat çekmişti. Öte yandan MGK'da Gazze'deki son durum da konuşulacak.