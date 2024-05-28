SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024, 08:58 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024, 08:58

TAKVİM gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK'da 'seçim' oyunlu 'teröristan' planı karşı atılacak adımlar masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısına liderlik edecek. Kritik toplantıda PKK'ya vurulacak ölümcül darve ve hazırlıkları süren askeri harekat masada olacak. PKK/YPG'nin Suriye’nin kuzeyindeki 'seçim' oyunlu 'teröristan' planına karşı atılacak adımlar da ele alınacak. TAKVİM, ABD'nin kurduğu Batı'nın desteklediği 'teröristan' odaklı seçim müsameresini gündeme getirmiş, süreci "Suriye'de YPG'yi oluşturmak için DEAŞ'ı kuran adam" olarak bilinen McGurk'un yönettiğine dikkat çekmişti. Öte yandan MGK'da Gazze'deki son durum da konuşulacak.

SIRADAKİ VİDEO
6 ilde MAHZEN - 50 operasyonu! 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi... Aralarında elebaşlarının da olduğu 39 gözaltı
28.05.2024Salı
Doğu Demirkol'dan takdire şayan hareket! Tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacak
28.05.2024Salı
Bunlar da Var
Astrolog Meral Güven’den yeni paylaşım! Skandal savunma 00:53
Astrolog Meral Güven'den Skandal savunma
27.05.2024Pazartesi
Astrolog Meral Güven canlı yayında ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu 00:49
Herkes onu Astrolog sanıyordu, ''Küfürolog'' çıktı!
27.05.2024Pazartesi
Emekli Haziran maaşını ve ikramiyesini ne zaman alacak? SSK - Bağ- Kur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? 01:58
Emekli Haziran maaşını ve ikramiyesini ne zaman alacak?
27.05.2024Pazartesi
Pendik Dumlupınar’da korkunç cinayet! İnsan parçalarını gören polisi aradı! 4 çöp konteynerinde ceset parçaları bulundu! | Kan donduran detaylar 02:47
Çöp konteynerinde 16 parça insan cesedi! Cinayetin detayları kan dondurdu!
27.05.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA