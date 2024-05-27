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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024, 17:59 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024, 18:22

Pendik Dumlupınar'da korkunç cinayet! İnsan parçalarını gören polisi aradı! 4 çöp konteynerinde ceset parçaları bulundu! | Kan donduran detaylar

İstanbul'un Pendik İlçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde çöp konteynerlerine bırakılmış erkek cesedi bulundu. Korkunç cinayetin detayları ise kan dondurdu. Katil veya katil zanlılarının cesedi 16 parçaya böldükten sonra 4 farklı çöp konteynerine tek tek bıraktığı tespit edildi. Yapılan incelenmelerde cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu belirlendi. İşte detaylar.

Pendik'te parçalara ayrılarak çöp konteynerine atılan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu belirlendi.

Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde çöp atmaya giden bir vatandaşın ihbarı üzerine çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulunmuştu. Olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatan polis ve olay yeri inceleme ekipleri, konteynerlerde incelemeler yaparak cesedin kafası ve diğer vücut parçalarını topladı. 8 parçaya bölündüğü tespit edilen cesedin kimliği belli oldu. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. Öte yandan, haberi alarak olay yerine gelen kızı gözyaşlarına boğuldu.

PENDİKTE PARÇALANMIŞ CESET DEHŞETİ: 16 parçaya bölünmüş ve ayrı ayrı çöp konteynerlerine bırakılmış erkek cesedi bulundu! Detaylar kan donduruyor
PENDİK'TE PARÇALANMIŞ CESET DEHŞETİ: 16 parçaya bölünmüş ve ayrı ayrı çöp konteynerlerine bırakılmış erkek cesedi bulundu! Detaylar kan donduruyor

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