Pençe Harekâtı'nda son dakika gelişmesi: EYP ve EYP yapımında kullanılan düzenekler ele geçirdi

MSB: Başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız patlatılmaya hazır EYP ve EYP yapımında kullanılan düzenekler ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız patlatılmaya hazır EYP ve EYP yapımında kullanılan düzenekler ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.
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