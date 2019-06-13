Pençe Harekâtı'nda son dakika gelişmesi: EYP ve EYP yapımında kullanılan düzenekler ele geçirdi 13.06.2019 16:22

MSB: Başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız patlatılmaya hazır EYP ve EYP yapımında kullanılan düzenekler ele geçirdi.