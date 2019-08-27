Pençe-3 Harekatı'ndan ilk görüntüler! Hedefler böyle vuruldu (Video)

Pençe-3 Harekâtı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yeni görüntüler paylaştı. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde terör hedeflerinin vurulma anları yer aldı. İşte o görüntüler...
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında PKK'ya ait hedefler ateş destek vasıtalarıyla etkili şekilde imha edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.