Pençe-3 Harekatı'ndan ilk görüntüler! Hedefler böyle vuruldu (Video) 27.08.2019 16:12

Pençe-3 Harekâtı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yeni görüntüler paylaştı. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde terör hedeflerinin vurulma anları yer aldı. İşte o görüntüler...

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında PKK'ya ait hedefler ateş destek vasıtalarıyla etkili şekilde imha edildi.