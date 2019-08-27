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Pençe-3 Harekatı'ndan ilk görüntüler! Hedefler böyle vuruldu (Video)

27.08.2019 16:12

Pençe-3 Harekâtı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yeni görüntüler paylaştı. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde terör hedeflerinin vurulma anları yer aldı. İşte o görüntüler...


Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruluyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında PKK'ya ait hedefler ateş destek vasıtalarıyla etkili şekilde imha edildi.

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