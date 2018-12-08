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Paris'i savaş alanına çeviren göstericiler, papazlar tarafından kutsandı

08 Aralık 2018, Cumartesi

Bu kare akıllara Gezi Parkı eylemlerinde namaz kılan yazar İhsan Eliaçık'ı akıllara getirdi.


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