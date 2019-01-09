Palu ailesine baskın! Tuncer Ustael canlı yayında gözaltına alındı 09 Ocak 2019, Çarşamba

Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesiyle ilgili savcılık ve polis harekete geçti. Ailenin Kocaeli'deki evine baskın yapan polis ekipleri, arama yaptı. Kayıp Meryem Tahnal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, ailenin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi İstanbul'da canlı yayında polis tarafından ters kelepçelenerek gözaltına alındı.