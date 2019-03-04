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Pakistan'dan Türkiye'ye teşekkür!

04.03.2019 17:13

Pakistan iktidar partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), Hindistan-Pakistan geriliminde Türkiye tarafından verilen destekten dolayı Türkçe teşekkür etti.


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