Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar gibi ünlü isimlerin yer aldığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi 1 Şubat'ta vizyona girmişti. Filmin 15 Şubat'ta sessiz sedasız bir şekilde online yayın platformu Netflix üzerinden izlenebilir hale gelmesi şok etkisi yarattı. Filmi sinemada izleyen izleyiciler sosyal medyada isyan ederken öte yandan Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin yayınlandığı Netflix nedir merak edilmeye başlandı. İşte tüm detaylar.
Organize İşler 2 Sazan Sarmalı Netflix'ten izlenecek (Netflix nedir? Üyelik ücreti ne kadar?)16.02.2019 15:05
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