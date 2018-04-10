Kariyerinde 92 kez Ukrayna Milli Takımı formasını giyen efsane kaleci Oleksandr Shovkovskiy, eski kaynanası tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Bir video paylaşan 43 yaşındaki eski kaleciye görüntülerde bir kadın tarafından önce taş atılırken sonra da bir çeşit silahla üç el ateş ediliyor.
Oleksandr Shovkovskiy'ye eski kaynana saldırısı10 Nisan 2018, Salı
- Esat Kabaklı trafik kazası geçirdi!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: TİKA, yılda 2 bin projeyle yoluna devam ediyor
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TİKA Koordianatörleri toplantısında konuştu
- Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na tepki
- Yangının ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilk kez görüntülendi
- Yenikapı sürecinden bugüne Kılıçdaroğlu! İşte FETÖ-CHP ilişkisinin perde arkası
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu katliamı yapanları lanetliyorum"
- Oleksandr Shovkovskiy'ye eski kaynana saldırısı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na salvo
- CHP'lilerden Sağlık Şenliği'nde Sirtaki rezaleti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ceenbekov'den FETÖ ile ortak mücadele mesajı
- Cumhurbaşkanlığından bir ilk: haftanın özeti videosu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.