Oleksandr Shovkovskiy'ye eski kaynana saldırısı 10 Nisan 2018, Salı

Kariyerinde 92 kez Ukrayna Milli Takımı formasını giyen efsane kaleci Oleksandr Shovkovskiy, eski kaynanası tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Bir video paylaşan 43 yaşındaki eski kaleciye görüntülerde bir kadın tarafından önce taş atılırken sonra da bir çeşit silahla üç el ateş ediliyor.