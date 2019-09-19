Nevşehir'in Avanos ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan Güler Ulusoy ve Sibel Durna ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Nevşehir'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı19.09.2019 00:04
- Nevşehir'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
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