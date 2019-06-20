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Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümüne damga vuran futbol sorusu (Video)

20.06.2019 15:22

Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne bir fotbul sorusu damga vurdu. "Futbolda topa ayak içiyle yumuşak bir biçimde vurarak yapılan vuruş hangisidir?" sorusunun şıkları sırasıyla A- Vole, B- Röveşata, C- Plase, D- Pisburun oldu. Bakın yarışmacı bu futbol sorusuna ne yanıt verdi…


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