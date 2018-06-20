Muharrem İnce'nin cuma namazı sözleri güldürdü 18 Haziran 2018, Pazartesi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce, muhafazakar kesime şirin gözükmek için oynamayı sürdürüyor. AK Parti'yi dini siyasete alet etmek yalanıyla suçlayan Tatanka Muharrem, meydanlarda muhafazakar vatandaşın oyunu kapmak için türlü yalanlar söylüyor. Son olarak düzenlediği Kahramanmaraş Mitingi'nde konuşan İnce, 15 yaşından bu yana her gün Cuma namazına gittiğini iddia etti. Sosyal medyada bu konuşmasıyla alay konusu olan İnce için "Tatanka Muharrem'e her gün cuma" sözleri söylendi.