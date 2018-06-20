Muharrem İnce'nin cuma namazı sözleri güldürdü

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce, muhafazakar kesime şirin gözükmek için oynamayı sürdürüyor. AK Parti'yi dini siyasete alet etmek yalanıyla suçlayan Tatanka Muharrem, meydanlarda muhafazakar vatandaşın oyunu kapmak için türlü yalanlar söylüyor. Son olarak düzenlediği Kahramanmaraş Mitingi'nde konuşan İnce, 15 yaşından bu yana her gün Cuma namazına gittiğini iddia etti. Sosyal medyada bu konuşmasıyla alay konusu olan İnce için "Tatanka Muharrem'e her gün cuma" sözleri söylendi.Müslüman erkeklerin kılması gereken Cuma namazının haftada bir gün olduğunun farkında bile olmayan İnce'nin muhafazakarlık oyunu da böylece su yüzüne çıkmış oldu
Muharrem İnce'nin cuma namazı sözleri güldürdü18 Haziran 2018, Pazartesi
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