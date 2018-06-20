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Muharrem İnce kürsüye gelen çocuğu fırçalayarak kovdu

19 Haziran 2018, Salı

Muharrem İnce, kürsüye çıkan ilköğretim okulu öğrencisine; “Konuşuyorum şimdi, in bakalım, in bakalım, in bakalım.. Bak canlı yayındayız burda, gitti bir dakika” diyerek ve kürsüden indirdi. İnce'nin küçük çocuğa gösterdiği bu sert tavır tepki çekti. Vatandaşlar Erdoğan'ın çocuklara yaklaşımını da görüntüye montajlayarak "işte fark bu" dedi.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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utandım utandım

utanın chp liler utanın siz cocuklarınızı bunamı teslim edeceksiniz

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evet7
hayır15
cevapla 19.06.2018 23:17
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