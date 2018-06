Muharrem İnce kürsüye gelen çocuğu fırçalayarak kovdu 19 Haziran 2018, Salı

Muharrem İnce, kürsüye çıkan ilköğretim okulu öğrencisine; “Konuşuyorum şimdi, in bakalım, in bakalım, in bakalım.. Bak canlı yayındayız burda, gitti bir dakika” diyerek ve kürsüden indirdi. İnce'nin küçük çocuğa gösterdiği bu sert tavır tepki çekti. Vatandaşlar Erdoğan'ın çocuklara yaklaşımını da görüntüye montajlayarak "işte fark bu" dedi.