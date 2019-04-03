Müge Anlı'nın zor anları! Zekai Turhal'ın eşinden canlı yayında şok itiraf! Ümüş Hanım Müge Anlı'nın kulağına ne söyledi? 03.04.2019 13:11

Müge Anlı canlı yayında zor anlar yaşadı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün akılalmaz iddialar ortaya atıldı. Kırıkkale'deki bir inşaat kulübesinde 20 el ateş açılarak öldürülen, evli ve 4 çocuk babası Zekai Turhal'ın eşi Ümüş Hanım'dan canlı yayında itiraf geldi. Ümüş Hanım, eşi Zekai Turhal hakkında 3 Nisan Çarşamba günü Müge Anlı'nın kulağına bakın neler söyledi?