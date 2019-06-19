Müge Anlı'nın sunacağı Güven Bana atv'de başlıyor (Video) 19.06.2019 12:13

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün gündeme damgasını vuran Müge Anlı, Güven Bana adlı program ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Müge Anlı'nın sunacağı Güven Bana yakında atv'de başlıyor....