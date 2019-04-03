Müge Anlı'nın bugünkü programında Zeki Turhal'ın ölümüyle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı! 3 Nisan Müge Anlı son bölüm izle 03.04.2019 16:09

Müge Anlıson bölümde Kırıkkale'de bir inşaat kulübesinde öldürülen Zeki Turhal hakkında sıcak gelişmeler yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetlerin araştırıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Zeki Turhal ve Ejder Gevrek hakkında neler anlatıldı? Hepsi ve daha fazlası için 3 Nisan Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...