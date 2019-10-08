Müge Anlı'daki Tuncay Demirel olayında şok gelişme! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 23 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel ile yasak aşk yaşayan Yasin Bey tüm olayı detaylarıyla anlattı. 46 yaşındaki Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel'in cinsel içerikli videosu Müge Anlı izleyicilerini şok etti. İşte 8 Ekim Müge Anlı'da son dakika Tuncay Demirel - Nazife Demirel gelişmesi!
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