Müge Anlı'daki Tuncay Demirel olayında son dakika! Nazife Demirel ile cinsel içerikli video yayınlayan Yasin Bey...

YASİN BEY'İN SÖZLERİ...

"Yaklaşık 5 yıldır Nazife ile birlikteliğimiz var. Tuncay Bey bir ekmek almaya muhtaçken nasıl altında arabası var? Ben Tuncay'ın çocuklarına bir oyuncak aldığını bilmem. 1 sene bile çalışmışlığı yoktur. Bu kadın çocuklarla mı ilgilensin, işe mi gitsin, Tuncay'la mı ilgilensin?"