Müge Anlı'daki Tuncay Demirel olayında son dakika! Nazife Demirel ile cinsel içerikli video yayınlayan Yasin Bey...
Müge Anlı'daki Tuncay Demirel olayında şok gelişme! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 23 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel ile yasak aşk yaşayan Yasin Bey tüm olayı detaylarıyla anlattı. 46 yaşındaki Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel'in cinsel içerikli videosu Müge Anlı izleyicilerini şok etti. İşte 8 Ekim Müge Anlı'da son dakika Tuncay Demirel - Nazife Demirel gelişmesi!
Müge Anlı'daki Tuncay Demirel gelişmesinde ortaya çıkan Nazife Demirel'in videosu herkesi şaşkına çevirmişti. Videoda Nazife Demirel'in yasak aşkı olan Yasin Bey, 8 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında konuştu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, canlı yayında Tuncay Demirel olayını adım adım araştırıyor. İşte Müge Anlı'da bugün yaşanan son dakika gelişmeleri!
Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortaya atılan konsomatris iddiası herkesi dehşete düşürdü. Afyonkarahisar'da 3 çocuğu ve eşi Nazife Demirel ile yaşayan 46 yaşındaki Tuncay Demirel kaza süsü verilerek eşi ve yasak aşk yaşadığı Yasin isimli şahıs tarafından cinayete mi kurban gitti? Yasin Bey Müge Anlı canlı yayınında iddialara yanıt verdi.
MÜGE ANLI'DAKİ TUNCAY DEMİREL OLAYINDA YAŞANANLAR - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
YASİN BEY'İN SÖZLERİ...
"Yaklaşık 5 yıldır Nazife ile birlikteliğimiz var. Tuncay Bey bir ekmek almaya muhtaçken nasıl altında arabası var? Ben Tuncay'ın çocuklarına bir oyuncak aldığını bilmem. 1 sene bile çalışmışlığı yoktur. Bu kadın çocuklarla mı ilgilensin, işe mi gitsin, Tuncay'la mı ilgilensin?"