Müge Anlı'da vahşi cinayet! Nazlı Dere Esenyurt'ta boğazı kesilerek katledildi! 10 Ekim Müge Anlı son bölüm tek parça izle! 10.10.2019 16:47

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi kan dondurdu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınan Esennyurt'ta işlenen vahşi cinayetin detayları herkesi şok etti. 3 oğlu bulunan 67 yaşındaki Nazlı Dere, Esenyurt'taki evinde boğazı kesilmiş bir şekilde ölü olarak bulundu. Nazlı Dere'den gelen son dakika haberiyle tüm Esenyurt halkı endişe içinde olayın aydınlatılmasını bekledi. Komşuların, "Aile içerisinde bağırış çağırış sesleri çok oluyordu." demesi üzerine Dere'nin yakınları Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıktı. Boğazı kesilerek katledilen Nazlı Dere'ye ne oldu? 10 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananları merak ediyorsanız, haberimizden Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınını izleyebilirsiniz!