Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Abdullah Gazi Akbıyık'ın kızının itiraf anı ve son sözleri! 15.02.2019 13:12

Müge Anlı son bölümde yaşananlar tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Atv'nin hafta içi her gün yayınlanan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, bir genç kızın dramı yaşandı. Afyonkarahisar'da yaşayan ailenin acı dolu hayatı ve Abdullah Gazi Akbıyık'ın ölümüyle ilgili itirafı Müge Anlı ve tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Canlı yayın sonrası gelen itiraftan sonra Müge Anlı'nın stüdyoya polis ekiplerinin geleceğini söylemesi üzerine anne Kıymet Hanım'ın 'Hemen gelmesinler" sözü ve genç kızın Müge Anlı'ya, "Kardeşim ve annem size emanet" deyişi herkesin boğazını düğüm yaptı. 15 Şubat Müge Anlı canlı yayınında yaşanan, kamuoyunun yakından takip ettiği Abdullah Gazi Akbıyık cinayetiyle ilgili itiraf sözleri ve dahası haberimizin detayında...