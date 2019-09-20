Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! 20 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm kesintisiz tek parça izle 20.09.2019 16:50

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan 35 yaşındaki kayıp Burhan Akurt'a ne oldu? Ortadan kaybolan kardeşi hakkında çelişkilerle dolu ifadeler veren Mahmut Aykurt, gerçekleri neden saklıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Burhan Aykurt'un abisi hakkında şok iddialar! Hepsi ve daha fazlası için 20 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm kesintisiz tek parça izleyebilirsiniz!

Müge Anlı canlı yayında şok oldu! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika Burhan Aykurt gelişmesi izleyicilerin ağzını açık bıraktı. Müge Anlı canlı yayınında son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! 28 Kasım 2018 tarihinde Muğla'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Mahmut Aykurt'un canlı yayına bağlanan akrabası ve daha önce çalıştığı marketin sahibinden şok eden sözler! İşte 20 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...