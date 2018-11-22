Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanan Kebriye Hanım, "Aslı Hanım ve kaçırdığı yeğeni bugün saat 12:30'da Adana Yüreğir Otogarı'ndan Antakya'ya gidecek" bilgisini paylaşır paylaşmaz polis ekipleri harekete geçti. Kebriye Hanım'ın bu ihbarını duyan Adana Yüreğir Otogar Müdürü Ersoy Tokatçı Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak minik Aslı'yı ve halası Asiye'yi bukduklarını ve otobüsü 'lastiklerde sorun var' bahanesiyle durdurduklarını belirtti. Polis ekipleri olay yerine gitti ve 5 yaşındaki Aslı ve halası Asiye Adana - Ceyhan yolunda bekletilen otobüsten teslim alındı.
Müge Anlı'da sevindiren gelişme! 5 yaşındaki Aslı Adana - Ceyhan yolunda polis ekipleri tarafından teslim alındı!22 Kasım 2018, Perşembe
- Müge Anlı'da sevindiren gelişme! 5 yaşındaki Aslı Adana - Ceyhan yolunda polis ekipleri tarafından teslim alındı!
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