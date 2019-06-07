Müge Anlı son bölümde Ecrin olayında şok gelişme! Islak mendil... 07.06.2019 13:07

7 Mayıs'ta kaybolan ve 22 gün sonra köye 1 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan Ecrin Kurnaz olayında akıllara durgunluk veren gelişmeler ortaya çıkmıştı. Son olarak geçtiğimiz günlerde de, Ecrin olayının baş şüphelilerinden biri olan üvey amca Özkan Kurnaz darp edilmişti. 7 Haziran son bölümde Özkan Kurnaz'ın darp olayı konuşuldu. Öte yandan Ecrin olayında şaşırtan bir detay da ortaya çıktı.