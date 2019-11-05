Müge Anlı sevgi izi ile Arka Sokaklar'da! 05.11.2019 12:34

Müge Anlı, Atv ekranlarında 12 sezondur sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın hayata geçirdiği sevgi izi projesi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Müge Anlı tarafından başlatılan proje, özellikle kaybolan Alzheimer hastaları, engelli vatandaşlar ve çocukların bulunmasını kolaylaştırmada oldukça önemli bir yere sahip. Yıllardır programında kayıp kişilerin bulunması için öncülük eden ve bugüne kadar birçok kaybın yakınlarıyla buluşmasını sağlayan Müge Anlı'nın hayata geçirdiği Sevgi İzi projesinin önemi her geçen gün artıyor. Daha önce Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sevgi İzi'nin önemini programında ele alırken, bu kez de 14 sezondur yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar dizisinde Müge Anlı'nın öncülük ettiği proje olan Sevgi İzi'ne yer verildi. Müge Anlı, 5 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Arka Sokaklar oyuncuları ve senaristlerine teşekkürlerini iletti.