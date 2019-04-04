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Müge Anlı Karaman'da yaşanan olayla ilgili son dakika gelişmesini aktardı: 545 gündür kayıp olan Fatma Uyanık...

04.04.2019 12:53

Müge Anlı canlı yayında Karaman'da yaşanan oalyla ilgili son dakika gelişmesini aktardı. 1 yıl 5 ay 29 gün önce esrarengiz bir şekilde kaybolan 33 yaşındaki Fatma Uyanık olayında 4 gözaltı olduğunu açıkladı. Peki, Karaman'da yaşanan sır dolu olayın perde arkası nedir? İşte 4 Nisan Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi...


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