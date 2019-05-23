Müge Anlı canlı yayınındaki Adli Tıp Uzmanı'ndan Ecrin bebekle ilgili şok eden pornografik delil: Üvey amcası Ecrin bebeğe... 23.05.2019 14:03

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınındaki Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen, canlı yayında herkesi dehşete düşüren bilgileri paylaştı. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Ecrin bebeğin üvey amcasıyla ilgili şok eden bir detay ortaya çıktı. Mehmet Şevki Sözen'in elindeki belgeler, daha önce üvey amca Özkan Kurnaz'ın Ecrin bebeğe cinsel istismarda bulunmuş olabileceğini söyleyen kişilerin sözlerini destekleyen cinstendi. Ortaya çıkan belgelerdeki gerçekler, Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Özkan Kurnaz, Ecrin bebeğe cinsel istismarda bulunurken boğarak öldürdü mü? İşte 23 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan, Özkan Kurnaz'ın girdiği sitelerdeki dikkat çeken korkunç ayrıntı...