Halkalı-Ispartakule hattı Marmaray'a bağlanıyor: Esenyurt'tan Gebze'ye kesintisiz ulaşım
153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi hizmete açılan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nin kalan 76 kilometrelik Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde yapım çalışmaları sürüyor. Marmaray'ın devamı olarak banliyö hizmeti verecek Halkalı-Ispartakule hattıyla Ispartakule, Esenyurt ve Bahçeşehir'deki 3,1 milyon vatandaş raylı sisteme kavuşacak, Halkalı-Kapıkule arasındaki seyahat süresi ise 4 saatten 1,5 saate düşecek.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber