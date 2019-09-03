Müge Anlı canlı yayınında son dakika Leyla Aydemir gelişmesi! 3 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert full tek parça izle! 03.09.2019 18:03

Müge Anlı, Atv ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor. Başarılı sunucu Müge Anlı, hafta içi her gün Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, Ağırı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir hakkında son dakika gelişmelerini canlı yayında paylaştı! Leyla Aydemir'in ailesi olayı örtbas mı ediyor? Hepsi ve daha fazlasını 3 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert full tek parça izleyebilirsiniz!