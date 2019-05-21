Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! İki haftadır tek bir ize rastlanamayan Ecrin Kurnaz'a ne oldu? 21 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında, Ecrin bebeğin üvey babası Deniz Kurnaz'ın amcası kan donduran gerçeği paylaştı. Ortaya çıkan görüntüler ve üvey baba Deniz Kurnaz'ın sözleri, başarılı sunucu Müge Anlı'yı çileden çıkardı. İşte 21 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebek olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Ecrin bebek, evin yakınındaki foseptik çukurunda...21.05.2019 13:47
- Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Ecrin bebek, evin yakınındaki foseptik çukurunda...
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