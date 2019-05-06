Müge Anlı canlı yayınında mehir cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi: Uğur Büyükşen stüdyoda... 06.05.2019 17:21

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Konya'daki mehir cinayetiyle ilgili araştırmalar devam ederken, şok gelişme yaşandı. Konya'daki esrarengiz cinayetle ilgili ortaya çıkan swap raporuna göre vücudunun birden fazla yerinde atış artıkları bulunan Uğur Büyükşen, 6 Mayıs Müge Anlı stüdyosunda Müge Anlı'nın soruları karşısında sinirlenince bakın ne yaptı!