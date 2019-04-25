Müge Anlı canlı yayınında kavga çıktı! Muzaffer Büyükşen Konya'daki cinayetin katillerini açıkladı! 25 Nisan 25.04.2019 17:04

Müge Anlı'da bugün, Konya'daki cinayetle ilgili şok gelişme yaşandı! Evlerinde otururken öldürülen Metin ve Necla Büyükşen'in katilleri kim? Muzaffer Büyükşen, 15 Nisan Müge Anlı canlı yayınında, Uğur Büyükşen'in katilleri bildiğini ve onları koruduğunu belirtti. Muzaffet Büyükşen, Konya'daki cinayetle ilgili Uğur Büyükşen'e, "Katil sen değilsin onlar! Neden onları koruyorsun?" deyince stüdyoda gergin anlar yaşandı. Konya'da işlenen cinayetle ilgili ortaya çıkan swap raporuna göre canlı yayında durum değerlendirilmesi de yapıldı. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...