Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan anne - kız kavuşması, stüdyodaki izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Peki, 15 yaşında ortadan kaybolan Zeynep Yıldız'a ne olmuştu? Zeynep Yıldız kaçtı mı kaçırıldı mı? İşte 16 yıl sonra ailesine kavuşan Zeynep Yıldız'ın ibretlik öyküsü...
Müge Anlı canlı yayınında gerçekler ortaya çıktı! Öldü sanılan Zeynep Yıldız'ın başına neler geldi?12.04.2019 13:20
- Müge Anlı canlı yayınında gerçekler ortaya çıktı! Öldü sanılan Zeynep Yıldız'ın başına neler geldi?
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