Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili şok iddialar ortaya atıldı. 15 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Müge Anlı, minik Ecrin'in ailesiyle ilgili ortaya çıkan gerçekler karşısında dehşete düştü. Ecrin Kurnaz'ın kaybolmasıyla ilgili önce üvey amca Özkan daha sonra da üvey baba Deniz'den şüphelenilmişti ancak 22 Mayıs Müge Anlı canlı yayında ortaya atılan korkunç iddia, okları babaanne Hacer Kurnaz'a çevirdi. Özkan ve Deniz'in kuzeni Fatma Hanım'dan, babaanne Hacer Kurnaz ile ilgili şok eden iddialar geldi. İşte 22 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebek olayıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebeğin babaannesi hakkında korkunç iddia: Ecrin'i babaannesi...22.05.2019 13:53
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- Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebeğin babaannesi hakkında korkunç iddia: Ecrin'i babaannesi...
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