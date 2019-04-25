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Müge Anlı canlı yayında Konya'daki cinayetle ilgili sona gelindi mi? Mehir cinayeti dendi ama... 25 Nisan Müge Anlı son bölüm izle

25.04.2019 17:11

Müge Anlı canlı yayınında Konya İsmil'de yaşanan cinayetle ilgili son dakika gelişmeleri aktarıldı! Muzaffer Büyükşen, Büyükşen ailesinin katillerini canlı yayında açıkladı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün Necla ve Metin Büyükşen'in ölümüyle ilgili şok eden bilgiler ortaya çıktı! Hepsi ve daha fazlası 25 Nisan Müge Anlı son bölümde!


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