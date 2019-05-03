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Müge Anlı canlı yayında Konya'daki cinayetle ilgili Büşra Büyükşen hakkında şok iddia! 3 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle

03.05.2019 17:51

Müge Anlı canlı yayınında Konya'da işlenen cinayetle ilgili şok gelişmeler yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Necla ve Metin Büyükşen'in sır ölümüyle ilgili kızları Büşra Büyükşen hakkında şok eden iddialar ortaya atıldı! Hepsi ve daha fazlası, 3 Mayıs Müge Anlı son bölümde!


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