Moskova yakınlarına düşen Rus uçağı görüntülendi

Rusya’da 71 kişinin bulunduğu yolcu uçağı Moskova yakınlarında düştü. Rusya'da Saratov Havayollarına ait yolcu uçağı ile Moskova'daki Domodedovo Havalimanından kalkışından kısa bir süre irtibat kesildi. Uçağın başkent Moskova yakınlarındaki Argunovo köyüne düştüğü öğrenildi. Görgü tanıkları, yanan bir uçak gördüklerini ifade etti. Yetkililer, uçaktan kurtulan olma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti. Uçakta 65 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.
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