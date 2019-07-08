Milas'ta uyuşturucu şebekesine operasyon: 1,5 ton Skunk ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaşık 50 milyon lira değerinde, 1,5 ton 'Skunk' adlı uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 3 otomobile el konuldu.
Milas'ta uyuşturucu şebekesine operasyon: 1,5 ton Skunk ele geçirildi08.07.2019 23:44
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