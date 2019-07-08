Haberler Web TV Milas'ta uyuşturucu şebekesine operasyon: 1,5 ton Skunk ele geçirildi

Milas'ta uyuşturucu şebekesine operasyon: 1,5 ton Skunk ele geçirildi

08.07.2019 23:44

Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaşık 50 milyon lira değerinde, 1,5 ton 'Skunk' adlı uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 3 otomobile el konuldu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları