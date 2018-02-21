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MHP lideri Devlet Bahçeli'den idam mesajı!

20 Şubat 2018, Salı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında çocuk istismarına karşı sert sözler söyleyerek, "Ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da kurulacak bir dar ağacında boğazına yağlı urgan geçirilmelidir" dedi.
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