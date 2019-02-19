Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini | Bugün hava nasıl olacak? 19 Şubat hava durumu raporu 19.02.2019 10:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava durumu ve kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Son günlerde İstanbul'da hava sıcaklıkları artsa da Meteoroloji'den yapılan kar uyarısı dikkatleri Perşembe gününe çevirdi. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Şubat hava durumu raporu...