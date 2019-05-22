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Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı | 22 Mayıs Çarşamba hava durumu

22.05.2019 07:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Ankara'nın kuzeydoğusu, Çankırı, Sivas, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.


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