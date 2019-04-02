Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 2 Nisan 2019 hava durumu

2 Nisan 2019 Salı son dakika hava durumu ile ilgili bilgiler Meteoroloji'nin internet sitesinde yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Özellikle Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Aksaray, Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 2 Nisan 2019 Salı hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 2 Nisan 2019 hava durumu02.04.2019 10:14
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