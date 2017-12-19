Mesut Yılmaz'ın acı günü

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Eski başbakan Mesut Yılmaz, cumartesi günü intihar eden oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesini hastaneden aldı. Oğlunun naaşına omuz veren Mesut Yılmaz ve yakınlarının bir hayli üzgün olduğu görüldü.
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